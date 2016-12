Usa, malore per "papà" di Amazon Bezos operato per calcoli reni

08:29 - Il plurimilionario americano, Jeff Bezos, fondatore del gigante del commercio on line Amazon e proprietario del Washington Post, è rientrato d'urgenza negli Stati Uniti il giorno di Capodanno dopo aver accusato un malore dovuto a un calcolo renale mentre era in vacanza alle Galapagos, in Ecuador. Bezos, 49 anni, stava navigando a bordo di uno yacht. Rientrato in patria, è stato sottoposto a un intervento d'urgenza.

"Abbiamo ricevuto un appello d'urgenza e abbiamo proceduto all'evacuazione in elicottero dei passeggeri di uno yacht. Fino ad allora non sapevamo che si trattasse di Bezos", ha detto Santiago Rubio, capitano del porto di Santa Cruz, l'isola più popolosa dell'arcipelago, situata a circa 1.000 chilometri dalla costa.



Bezos è stato prelevato da un elicottero della marina dell'Ecuador sull'isola di Santa Cruz, dove si trovava in crociera, per esser trasportato sull'isola di Baltra, dove si trovava il suo jet privato. E' quindi rientrato negli Stati Uniti per sottoporsi a dei trattamenti d'emergenza.