Nel web si trova di tutto, anche cose così toccanti che fanno letteralmente il giro del mondo. Proprio come questo video che riprende un signore malato di alzheimer che dialoga con un cane. La regista è la figlia che spiega attraverso brevi frasi di come suo padre riesca ad usare la parola solamente quando si trova in compagnia del suo migliore amico. Infatti l'uomo, in uno stadio avanzato di questa malattia, non riconosce più nessuno. E' proprio quando è con Roscoe che tutta la sua lucidità torna: "io mi prenderò cura di te e tu di me".... Un dialogo indimenticabile soprattutto per la figlia che, a fine video, decide di regalare a tutti un consiglio prezioso: "Se i vostri cari parlano ancora con voi, ascoltateli, perché non potete sapere quando sarà l'ultima volta".