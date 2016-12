27 gennaio 2014 Usa, maestra senza veli sul web: sospesa Gli scatti bollenti della 23enne Kaitlin Pearson sono stati inviati da una fonte anonima all'istituto del Massachusetts, che ha preso provvedimenti Tweet google 0 Invia ad un amico

15:23 - Può l'assistente della maestra, a tempo perso, apparire nuda sul web? Per i dirigenti della South Street Elementary School di Fitchburg, in Massachusetts, assolutamente no. E così, dopo aver ricevuto da una fonte anonima alcuni scatti bollenti, hanno sospeso Kaitlin Pearson, 23 anni. Dal canto suo Katie, questo il suo nome d'arte, non commenta la decisione dell'istituto. E intanto spunta la copertina di una rivista dove la giovane compare senza veli.

Emerso lo scandalo, in molti si sono lanciati sul web alla ricerca degli scatti hot di Katie. Non è stato difficile scovare la prima pagina del numero di novembre di ModelsMania magazine. Katie è l'assoluta protagonista della rivista, tanto da venire eletta "Model of the year", modella dell'anno.



La decisione della scuola di sospendere la disinibita ragazza ha suscitato reazioni opposte. Qualche genitore condivide, auspicando possano essere trovati, per quel ruolo, modelli migliori per i figli. Altri, invece, la difendono ribadendo la sua bravura nell'educare i bambini.



A difendere strenuamente Katie è sua madre, Chuck Pearson: "E' la sua vita privata", dichiara a un giornale locale.