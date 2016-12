Usa, lite per il sedile reclinabile Interrotto un volo Miami-Parigi

15:54 - Secondo caso di arresto in volo in pochi giorni a causa di un passeggero che ha abbassato il sedile, e il pilota dell'aereo è stato costretto a un atterraggio fuori programma. Il volo Miami-Parigi delle American Airlines è sceso su Boston dopo che un uomo, Edmund Alexandre, è andato su tutte le furie quando una compagna di viaggio seduta davanti a lui ha abbassato lo schienale.

Alexandre, che è francese, se l'è poi presa con un assistente di volo e lo ha seguito nel corridoio prendendolo per un braccio. Sono intervenuti a quel punto due "marescialli dell'aria" in incognito che lo hanno immobilizzato e ammanettato.



L'aereo è stato costretto quindi all'atterraggio fuori programma: il passeggero è stato arrestato e ricoverato in ospedale in osservazione avendo dichiarato alle autorità di soffrire di diabete e di ipertensione.



L'episodio fa seguito a un altro caso di pochi giorni fa. Anche in quell'occasione un atterraggio forzato, stavolta però a causa di un sedile che non voleva reclinarsi. Protagonisti della lite a bordo del volo Newark-Denver delle United Airlines un uomo e una donna.



Lei reclamava il suo diritto a reclinare il sedile, l'altro pretendeva di proteggere il suo spazio, tramite un popolare e controverso gadget chiamato "knee defender" ("salva-ginocchia"), in pratica un gancio di plastica che si attacca al tavolinetto impedendo al sedile davanti di abbassarsi.



Il "salva-ginocchia" ha fan e detrattori. Secondo i fan è l'ultima spiaggia contro la prepotenza delle linee aeree che stipano sempre di più i voli quasi fossero carri bestiame. La Federal Aviation Administration (Fda) lascia alle singole compagnie aeree la scelta di stabilire regole a bordo in materia di posti a sedere e la United Airlines proibisce l'uso del "knee defender".



Visto il rifiuto del passeggero di rimuoverlo dal tavolinetto, la donna si è alzata e ha versato un bicchiere d'acqua sulla testa del suo "persecutore". Il pilota ha deciso di far atterrare a Chicago l'aereo e di far scendere i due litiganti.