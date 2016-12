Usa, le gemelline nate mano nella mano vanno a casa

19:18 - Finalmente è stato scritto l'happy end per una storia che ha commosso tutto il mondo: un mese dopo la loro straordinaria nascita che le ha viste arrivare al mondo mentre si tenevano strette per le manine, le due gemelle "mono" dell'Ohio vanno finalmente a casa. La loro salute -inizialmente fragile - si è rafforzata, il loro peso ha raggiunto i 2,7 kg e Jenna e Jillian sono state finalmente consegnate alle braccia dei loro genitori.

Condividevano la stessa sacca amniotica - Il filmato delle ultime fasi del parto, con le due piccole venute alla luce per mano, ha commosso l'America ed il video è ovunque nel web: le bimbe, nate il 9 maggio all'Akron General Medical Center nel northwest Ohio, condividevano non solo la sacca amniotica, ma la placenta ed erano nate di circa 9 etti: la loro condizione - considerata rara in quanto accade in meno di 1 nascita gemellare ogni 10.000 - è definita "monoamniotica" o "mono-mono".



Sarah e Bill Thistlethwaite - i genitori - hanno raccontato alla stampa USa lo straordinario legame che già si osserva tra le sorelline: "E' incredibile - ha detto la mamma, Sarah - quando dò il latte ad una, lentamente l'altra si accosta alla gemella, stessa cosa quando le metto su di un cuscino, cercano sempre di avvicinarsi".