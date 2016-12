2 aprile 2014 Usa, l'esercito vieta trecce e look afro

Soldatesse polemiche: "E' pregiudizio" Un regolamento delle forze armate americane, che nega pettinature etniche, ha portato ad una petizione da presentare alla Casa Bianca

17:18 - L'esercito americano, con una nota del 18 marzo 2014, ha comunicato alcune variazioni riguardanti le acconciature e il look dei propri militari. Tra le modifiche, il divieto per le soldatesse di portare dreadlocks e trecce in stile afro. La decisione ha suscitato polemiche interne alle forze armate, specialmente tra donne di colore: "E' un pregiudizio". Preparata una petizione da presentare alla Casa Bianca.

Le nuove norme (la prima versione era stata stilata nel 2005) riguardano capigliature, tatuaggi e basette, nel caso degli uomini. Immediatamente, la modifica più discussa è stata quella che vieta alle donne soldato di raccogliere i capelli con trecce (più larghe di un quarto di pollice) e dreadlocks, i nodi tipici molto diffusi nella cultura "black" e rasta. Le soldatesse che le portano, dovranno eliminarle oppure coprirle con delle parrucche.



Tra le truppe non sono mancati commenti polemici alla decisione. "E' una mancanza di rispetto verso le pettinature etniche", hanno detto in molte. Per alcune, un vero "pregiudizio". Il sergente Jasmine Jacobs, della National Guard della Georgia, ha preparato una petizione da presentare alla Casa Bianca, per ottenere una revisione del regolamento; con 100mila firme raccolte via web, il documento potrà essere riconsiderato, secondo le leggi statunitensi.



L'Huffington Post riporta le considerazioni della Jacobs: "Più del 30% delle donne nell'esercito sono di razza diversa da quella bianca. Questa nuova politica deve essere rivista prima della pubblicazione, per consentire il mantenuto delle acconciature naturali". Inoltre, per il sergente, pettinature di questo tipo sono le più facili da gestire nei campi di addestramento e non sono mai state un ostacolo per berretti ed elmetti.



Dal Pentagono è arrivata la replica del tenente colonnello Justin Platt, secondo cui "i nuovi regolamenti sono necessari al fine di preservare l'uniformità tra i soldati. Inoltre, possono essere portate molte altre acconciature, purché ordinate". La questione ora potrebbe essere analizzata direttamente a Washington.