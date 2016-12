18 maggio 2014 Usa, italiana travolta da un camion durante il giro del mondo in bici Frattura di una vertebra per Paola Giannotti mentre si trovava in Arizona. L'atleta è la compagna del figlio di Gianroberto Casaleggio. Tweet google 0 Invia ad un amico

12:59 - Gravissimo incidente negli Stati Uniti per Paola Gianotti, l'atleta di Ivrea che stava compiendo il giro del mondo in bicicletta. Mentre pedalava in Arizona, nel tratto di deserto a pochi chilometri dal confine con la California, è stata coinvolta nella collisione tra un'auto e un camion che l'aveva appena sorpassata. Subito ricoverata, ha una vertebra fratturata. Gianotti è la compagna di Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto.

Sul luogo dell'incidente sono rapidamente accorsi i mezzi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e paramedici; la ciclista è stata dapprima trasportata in ambulanza all'ospedale La Paz di Parker, poi trasferita in elicottero al Banner Good Samaritan Medical Center di Phoenix, dove si trova attualmente. L'atleta ha riportato la frattura della quinta vertebra cervicale; i medici, al momento, escludono di dover ricorrere ad un intervento chirurgico ma la paziente dovrà comunque portare il collare cervicale per un certo periodo.



Paola Gianotti avrebbe raggiunto a breve Los Angeles, per poi trasferirsi in volo in Australia. "Sto bene - ha fatto sapere tramite gli organizzatori della sua impresa - ma ho molto male alla schiena".