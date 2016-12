Usa: Isis progettava bombe su aerei

22:23 - Il gruppo terroristico Khorasan stava progettando anche attentati con bombe nascoste sugli aerei. Lo rivelano fonti dell'intelligence Usa, spiegando come questa sia stata una delle opzioni e come non si conosca al momento quali fossero i bersagli. Si sarebbero dovuti utilizzare dentifrici e abiti esplosivi. "La minaccia Isis è seria e il livello di allarme è alto, non trascuriamo nessun dettaglio", ha detto il ministro dell'Interno Alfano.