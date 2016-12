02:00 - Sette persone sono morte in un incendio avvenuto in un condominio di tre piani nella cittadina di Lowell, non lontano da Boston, negli Stati Uniti. Le vittime sono state trovate in due appartamenti ai piani superiori. Nell'edificio, devastato dalle fiamme, vivevano 48 persone: diversi i feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dovranno chiarire la cause della tragedia.