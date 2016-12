02:00 - "C'è ancora timore per un genocidio in Iraq". Lo ha riconosciuto alla Cnn il portavoce del Pentagono, ammiraglio John Kirby. "L'Isis è un gruppo barbaro e tutte le minoranze, yazidi, ma anche cristiani e curdi, sono ancora in pericolo. Continueremo a monitorare la situazione sul terreno, ma vorremmo farlo insieme ai partner internazionali: non è una cosa - ha aggiunto - che dovremmo fare da soli"