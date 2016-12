21:53 - Gli attacchi aerei americani contro l'Isis in Iraq non dureranno a lungo e saranno mirati, secondo quanto riferito dal portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. "Il presidente Obama non ha fissato la data per la fine dei raid in Iraq - ha detto - ma non sarà un'azione prolungata". E l'autorizzazione per bombardamenti "è molto limitata negli scopi".