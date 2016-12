02:01 - Sono almeno 800 le persone che in questi giorni hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per l'emergenza acqua nell'area di Charleston, in West Virginia. Colpite anche decine di animali. Lo affermano le autorità locali, che hanno ordinato di svuotate la cisterna incriminata, quella da cui è fuoriuscita la sostanza chimica che ha contaminato il fiume e si è infiltrata negli impianti di trattamento delle acque.