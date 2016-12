Usa, in 24 per ore "ostaggio" delle montagne russe a venti metri di altezza

Ventiquattro persone sono rimaste bloccate per ore, a circa 20 metri di altezza, sulle montagne russe a testa in giù al parco Six Flags America in Maryland. Le cause del blocco delle montagne russe, che si muovono a oltre 100 chilometri all'ora, non sono ancora note. Secondo il parco giochi, il sistema di sicurezza computerizzato ha funzionato come avrebbe dovuto. Dopo la lunga attesa, i vigili del fuoco sono riusciti a riportare gli sfortunati 24 a terra.