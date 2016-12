27 gennaio 2014 Usa, il suo amico è malato di cancro, a 7 anni si rasa i capelli per solidarietà Vincent e Zac, i due bambini che commuovono l'America Tweet google 0 Invia ad un amico

11:09 - Quando Zac Gossage, 6 anni, ha perso i capelli a causa della chemioterapia necessaria a sconfiggere la leucemia, ha annunciato a sua mamma che non sarebbe più andato a scuola. A fargli cambiare idea e superare lo shock è stato Vincent Butterfield, suo compagno di classe e amico, di un anno più grande. Vincent si è rasato i capelli per stare vicino a Zac e metterlo a suo agio: "Non volevo che si sentisse come l'unico senza capelli", ha detto il coraggioso bambino ai suoi genitori. "Vincent è così. È un ragazzino compassionevole. Quando si mette qualcosa in testa, la fa e basta", ha raccontato la signora Butterfield.

Molto amici sin dai tempi dell'asilo, il gesto di rasarsi è stato solo il primo passo con cui Vincent ha cercato di sostenere lo sfortunato Zac nella sua lotta contro il cancro. Aiutato dalla madre, ha realizzato e venduto via Facebook delle sciarpe per raccogliere fondi in favore del piccolo malato. L'obiettivo era quello di venderne una decina e di raccogliere un centinaio di dollari, ma la solidarietà della rete è stata sorprendente e i pezzi venduti sono stati molto più numerosi.