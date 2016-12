13 febbraio 2014 Usa, il Sud nel caos per il maltempo: 13 morti, ingorghi sulle autostrade gelate La nuova ondata di gelo ha messo in ginocchio molte zone. Ad Atlanta la gente corre a fare provviste, in North Carolina migliaia di persone intrappolate sulle strade. Cancellati oltre 3mila voli Tweet google 0 Invia ad un amico

16:53 - E' caos nel sud degli Stati Uniti, colpiti da un'ondata di maltempo che in poche ore ha già provocato almeno 13 morti, quasi tutti in incidenti stradali, e la cancellazione di oltre 3.300 voli, paralizzando gran parte del traffico aereo. La situazione più drammatica a causa della neve del ghiaccio è in North Carolina, dove sull'autostrada si è creato un'immenso ingorgo in entrambe le direzioni, con migliaia di persone rimaste intrappolate.

Oltre mezzo milione tra case e imprese sono rimaste senza luce a causa dei blackout provocati da neve e ghiaccio. Il presidente Barack Obama ha dichiarato lo stato di calamità naturale in Georgia e in South Carolina, inviando gli aiuti federali. Ad Atlanta i supermercati sono stati presi d'assalto dalla gente che fa provviste in attesa dell'arrivo della tempesta.



E l'ondata di maltempo si sposta ora verso il Nordest, dove intense nevicate sono previste a Boston, nella capitale Washington e a New York.