Usa, il dramma di Miss Pennsylvania Valerie Gatto: "Sono nata da uno stupro"

18:37 - E' tra le favorite per la fascia di Miss Usa. E alla vigilia della finalissima, in programma domenica, ha rivelato al mondo la sua drammatica storia: "Sono stata concepita da uno stupro". La mamma di Valerie Gatto, la bellissima 24enne in concorso la fascia di Miss Pennsylvania, è stata violentata all'età di 19 anni. Voleva dare alla luce la bimba per poi darla in adozione ma, la notte dopo il parto, cambiò idea.

Valerie ha coraggio da vendere e vuole che la sua storia, magari grazie anche a quel pizzico di celebrità che Miss Usa può regalarle, possa ridare speranza. "Credo che Dio mi abbia voluto su questa Terra per una ragione: dare speranza e convincere tutte le persone che la loro vita non deve mai essere condizionata da un evento, da una circostanza".



Non solo. Da tempo Valerie Gatto gira gli Stati Uniti per insegnare alle donne tra i 18 e i 30 anni come reagire ai tentativi di violenza sessuale e alle aggressioni in generale.