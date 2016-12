Usa, il campione dell'Nfl Michael Sam al New York Times: "Sono gay"

08:11 - Michael Sam, afro-americano di 24 anni, è il primo campione di football americano a annunciare pubblicamente di essere gay. Stella della squadra dell'Università del Missouri, con il suo coming out, l'anno prossimo sarà il primo giocatore della Nfl apertamente omosessuale. Lo ha annunciato con un'intervista al New York Times, compiendo un gesto che rompe un tabù molto radicato in uno sport come il football.

Sam, 187 centimetri per 120 chili, è un difensore di livello assoluto: quest'anno la sua squadra ha vinto il campionato con numeri stellari, 12 partite vinte e solo 2 perse. E Sam e' stato votato dai suoi compagni il miglior giocatore della stagione. Tra qualche mese sarà tra i giocatori piu' ambiti dai grandi club professionistici.



Primo e unico componente della sua famiglia ad aver fatto il College, Sam ha una storia personale molto complicata: settimo di otto figli, nato e cresciuto alla periferia di Houston, Texas, figlio di una madre single, ha passato gran parte della sua infanzia affidato a un'altra coppia. Tre dei suoi fratelli sono morti e due si trovano tuttora in prigione. Ma tutti, come sottolinea il Nyt, lo hanno appoggiato in questa sua scelta coraggiosa.