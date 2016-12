23:31 - "Gli Stati Uniti sono in guerra contro l'Isis allo stesso modo in cui siamo in guerra contro al Qaida e suoi affiliati". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. Giovedì anche il segretario di Stato americano, John Kerry, aveva ricordato alla Abc News in Arabia Saudita che gli Usa "sono impegnati in una operazione anti-terrorismo di notevole portata".