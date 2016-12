Usa,giustiziato messicano:polemiche

06:25 - Pena capitale in Texas, nonostante i tentativi diplomatici di mediazione e le molte proteste ufficiali del suo Paese, per il cittadino messicano Edgar Tamayo Arias. L'uomo, 46 anni, condannato per l'omicidio di un poliziotto nel 1994 a Houston, secondo i suoi legali, quando fu interrogato parlava a malapena l'inglese e non gli fu consentito di essere assistito dalla sua ambasciata. Tomayo inoltre soffriva di un ritardo mentale.