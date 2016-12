Usa, giovane madre tenuta prigioniera in gabbia per due mesi

12:42 - Nemmeno nei nostri incubi peggiori abbiamo immaginato qualcosa di simile. Invece, purtroppo, è tutto vero. Una trentenne, madre di due bimbi, è stata tenuta prigioniera in una gabbia per due mesi. Una storia di orrore e violenza. I suoi aguzzini, marito e moglie, l'hanno costretta a indossare un collare stordendola per tutto il tempo con un bavaglio al cloroformio. Joelle Lockwood, questo il nome della giovane madre, è stata ripetutamente violentata dall'uomo che cercava di avere anche un figlio da lei. Era il 9 luglio 2014 quando Joelle andò a trovare la coppia, che conosceva, nel loro camper. Da lì non è più uscita per due mesi. Il suo salvatore era l'ex marito dell'aguzzina che, avendo scoperto la gabbia, ha liberato la donna rischiando la propria vita. Adesso, la malefica diabolica, rischia l'ergastolo e Joelle può tornare a riabbracciare i suoi figli.