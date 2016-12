Usa, giocatore di football beve troppi liquidi: morto

00:30 - Terribile, per quanto anomala, la morte di un giocatore di football americano di 17 anni, Zyress Oliver, deceduto in Georgia dopo aver bevuto troppi liquidi durante gli allenamenti. Lo riferisce Cbs News. La vittima si è lamentata per i crampi allo stomaco durante l'allenamento di football al campo del liceo di Douglas County, a ovest di Atlanta, in Georgia. Il giovane aveva bevuto due litri di acqua e due litri di un integratore salino.

Una volta giunto a casa, accompagnato perché non in grado di guidare, è svenuto davanti alla madre ed è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Il giocatore era entrato in coma: secondo i medici ha sofferto di un massiccio gonfiore intorno al cervello a causa dell'idratazione eccessiva. Ieri, i genitori hanno dato il permesso di staccarlo dalle macchine per il supporto vitale. Sarà comunque effettuata l'autopsia.