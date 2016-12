Usa, gatto tiene in ostaggio la famiglia: liberati grazie all'intervento del 911

14:59 - A Portland una famiglia è stata protagonista di un sequestro alquanto bizzarro. Marito, moglie e figlio di 7 mesi sono rimasti in ostaggio del loro gatto tanto da dover chiamare i soccorsi per essere liberati. Lux è un gatto himalayano di 10 chili che dopo aver cercato di graffiare il bimbo della coppia, ha rigirato la sua rabbia contro i padroni che si sono dovuti chiudere in una stanza.



Il gatto è stato placato grazie all'intervento della polizia. I soccorsi hanno trovato il micio sul frigorifero della cucina che controllava i movimenti dei padroni. Nonostante la bravata, la famiglia ha deciso di tenerlo, ma il gatto dovrà seguire una terapia di psicoanalisi per tornare alla normalità.

)