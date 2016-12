Usa, fulmini su spiaggia californiana: morto un 20enne e ferite 13 persone

14:28 - Una persona è morta e altre 13 sono rimaste ferite dopo una tempesta con fulmini che si è abbattuta a Venice Beach, a sud di Santa Monica, in California. Secondo i media Usa, una pioggia improvvisa e rara per questo periodo dell'anno, ha sorpreso un gruppo di bagnanti sulla spiaggia ieri pomeriggio. Un 20enne è stato colpito in acqua e trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Altre 13 persone sono rimaste ferite e per 8 di loro è stato necessario il ricovero. In un altro incidente, un uomo è rimasto ferito a Catalina Island, a sudest della California, dopo essere stato colpito da un fulmine mentre giocava a golf.