00:04 - Aveva in casa tutto il materiale necessario per costruire una bomba artigianale in grado di menomare o uccidere una o più persone. Questo - spiega l'Fbi - quanto è stato trovato nell'appartamento di Rayan Kelly Cahmerlain, l'uomo di 42 anni arrestato vicino al Golden Gate Bridge di San Francisco, dopo giorni di caccia all'uomo su tutto il territorio nazionale. Tutto il materiale rinvenuto era contenuto in una borsa.