18:52 - "Gli Usa sono orgogliosi ed entusiasti di aver aderito all'Expo 2015. E' una grande opportunità per le aziende per condividere idee". Lo ha detto il segretario di Stato americano, John Kerry, in conferenza stampa a Villa Pinciana, Roma. "L'Esposizione universale di Milano - ha sottolineato - aiuta le imprese a creare posti di lavoro e, per questo, rientra nelle priorità dell'amministrazione Obama".