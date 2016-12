Usa, fa sesso con cani: arrestata

23:10 - Una 53enne americana, Shari Walters, ha cercato di avvelenare i due coinquilini perché avevano scoperto che faceva sesso con i loro due cani. La vicenda è avvenuta ad Albuquerque, nel New Mexico: la donna, che ha ammesso di fare sesso con i cani dall'età di 14 anni, è stata arrestata e trasferita in ospedale per una valutazione psichiatrica. Per lei l'accusa è di aggressione aggravata, tentato avvelenamento e crudeltà verso gli animali.