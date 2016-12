Usa, fa perdere 80mila dollari al padre per un post su Facebook

07:58 - Incredibile caso negli Stati Uniti, dove una ragazza ha fatto perdere al padre la possibilità di ottenere 80mila dollari. Tutto ebbe inizio nel 2010, quando la scuola Gulliver lo licenziò. L'uomo intentò una causa legale contro la sua ex azienda, la quale gli propose un maxi-risarcimento a patto di ritirare l'accusa e mantenere segreto l'accordo. Venne così siglato un patto di riservatezza che il padre rispettò, ma la figlia no.

La ragazza infatti pubblicò un post su Facebook qualche giorno dopo: "Gulliver is now officially paying for my vacation to Europe this summer.” (“Gulliver ci pagherà le vacanze in Europa questa estate”). Così i milleduecento amici di Facebook della ragazza, tra cui molti ex studenti della sua scuola, lessero il post pubblicato. Molto rapidamente il giudice confermò la violazione del patto di segretezza e la famiglia Snay non ottenne il risarcimento.