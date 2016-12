Usa, esplosione in un palazzo: 13 feriti

20:22 - Una terribile esplosione ha sconvolto all'alba Minneapolis, nel Minnesota, dove un intero edificio di tre piani è crollato, provocando almeno 13 feriti, alcuni dei quali sono in gravi condizioni. Diverse vittime, ustionate, sono state sbalzate in strada dallo spostamento d'aria, mentre altre persone, per salvarsi delle fiamme, si sono gettate dalle finestre. Ancora ignote le cause dell'incidente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per i soccorsi ai feriti, ma le operazioni sono state ostacolate dal freddo polare: le strade ghiacciate e la gran quantità di neve caduta nelle ultime ore sulla città ha reso molto difficile l'intervento di mezzi e uomini.