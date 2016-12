Usa, eseguite due pene capitali

07:07 - Due americani sono stati giustiziati nel Missouri ed in Florida. William Rousan, 57 anni, è stato giustiziato nello Stato americano centrale per aver orchestrato l'omicidio di una coppia di fattori di 67 e 62 anni a cui voleva rubare alcune vacche. Robert Hendrix, 47 anni, è stato invece giustiziato in Florida per aver ucciso suo cugino e la giovane moglie. Sale a 19 il numero di esecuzioni capitali eseguite quest'anno negli Stati Uniti.