01:28 - Il paziente ricoverato al Mount Sinai Hospital di New York è risultato negativo al test per l'ebola. Lo fa sapere, riferiscono i media Usa, il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il paziente, la cui identità non è stata resa nota, era appena rientrato da un viaggio nell'Africa occidentale, in uno dei Paesi colpiti dal virus, e ha sviluppato una febbre alta, fatto questo che aveva allertato le autorità.