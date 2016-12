Usa e Ue:referendum Crimea illegale

17:51 - "Il referendum in Crimea è illegale e il suo risultato non verrà riconosciuto". Questa la posizione dell'Europa, confermata in una nota congiunta dal presidente, Herman Van Rompuy, e dal presidente della Commissione Ue, José Barroso. Contro il referendum anche gli Usa. Il segretario di Stato, John Kerry, ha chiamato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, per ribadirgli che Washington non ne riconoscerà il risultato.