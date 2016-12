07:59 - Nove tenenti e un capitano dell'aeronautica militare americana sono indagati per possesso di droga. L'inchiesta è partita dalla base di Edwards, in California, la seconda più grande dell'Us Air Force, e poi si è allargata ad altre cinque, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Tra le persone toccate dall'indagine, anche 2 militari addetti al controllo dei lanci nucleari alla base di Malmstrom, in Montana.