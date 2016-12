4 maggio 2014 Usa, crolla struttura del circo: ferite gravemente nove acrobate La donne non sono in pericolo di vita ma hanno fatto un volo di dieci metri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:19 - Almeno nove acrobate sono rimaste ferite durante un'esibizione al circo Barnum & Bailey a Providence, nel Rhode Island. Lo riportano i media americani. Le acrobate erano impegnate in una figura su una struttura sospesa, che ad un certo punto è crollata, facendole precipitare per terra, da un'altezza di circa dieci metri. Le vittime dell'incidente sono state trasportate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente, dovuto a quanto pare a un cavo che si è spezzato, uno di quelli che sosteneva la struttura sulla quale si trovavano otto acrobate. La nona persona ferita e trasportata in ospedale è un ballerino che si trovava al suolo ed è stato travolto dal crollo della struttura. Secondo i media locali ci sarebbero anche altre persone rimaste lievemente ferite. Lo spettacolo è stato sospeso. Ma per fortuna, riferiscono le autorità, tutto dovrebbe concludersi solo con una grande paura.