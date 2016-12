Usa, crolla il palco durante la recita degli studenti: 25 giovani feriti

10:08 - Un palcoscenico di legno è crollato durante una performance scolastica alla Catholic Servite High School di Anaheim, in California, non lontano da Los Angeles. Almeno 25 studenti sono rimasti feriti. Al momento dell'incidente sul palco c'erano circa 250 persone. Durante un balletto le assi di legno non hanno retto e i malcapitati studenti sono precipitati da un'altezza di circa 4 metri. Alcuni di loro hanno riportato fratture, oltre a graffi e lividi.