Usa, confessioni shock di una 19enne: "Ho ucciso decine di persone"

13:24 - "Ho ucciso decine di persone, ma meno di 100. Arrivata a 22 non le ho più contate". E' la confessione shock di Miranda Barbour, ragazza di 19 anni arrestata in Pennsylvania per l'uccisione, assieme al marito 22enne, di un uomo conosciuto online. E proprio durante gli interrogatori per questo delitto sarebbe stata fatta la confessione: la donna avrebbe iniziato a uccidere quando a 12 anni è fuggita di casa e ha abbracciato il satanismo.

Il delitto, per cui la coppia è stata fermata, è stato compiuto a novembre per "celebrare - dicono gli investigatori - il loro terzo anniversario di matrimonio". Il malcapitato fu strangolato dopo essere stato colpito da 20 pugnalate e il corpo gettato in un garage. Ora i due rischiano la pena di morte. Ma dagli interrogatori è venuta fuori una verità sconvolgente. Davanti agli inquirenti esterrefatti Miranda ha raccontato di aver cominciato ad uccidere dall'età di 12 anni, quando fuggita di casa ha abbracciato il satanismo.



Allora era in Alaska, lo Stato di origine della sua famiglia. "Non ho mai ucciso a caso - spiega - ma ho sempre ucciso persone cattive. Quando scoprivo che erano cattive per me non c'era più ragione che stessero ancora qui tra noi". Un lucido delirio che ora andrà provato. E la polizia della Pennsylvania sta già indagando con i colleghi di altri Stati e con l'Fbi per scoprire possibili collegamenti tra l'omicidio del novembre scorso e altri omicidi compiuti in altri Stati. "Non so indicare una mappa grazie alla quale poter trovare tutte le persone che ho ucciso", ha detto Miranda, spiegando però che la maggior parte dei delitti è avvenuta in Alaska.



"Ho preso il coltello che più mi piace", ha quindi raccontato parlando dell'ultimo delitto, aggiungendo: "E' lo stesso coltello che ho usato altre volte". "Ricordo tutto di quel che è successo - è andata avanti - E' come guardare un film". L'uomo - che su Craiglist aveva messo un annuncio per cercare compagnia, è stato ucciso dopo che la ragazza si era offerta di fare sesso con lui per 100 dollari. "Gli ho raccontato una bugia, dicendogli che avevo 16 anni, e lui ha detto che era ok". "La risposta sbagliata".