Usa, collega lo chiama "Bin Laden": yemenita riceve maxi-risarcimento

17:28 - Il suo nome è Osama, ma un collega più volte lo ha chiamato "terrorista" e "Bin Laden", paragonandolo all'organizzatore degli attentati dell'11 settembre: a causa delle offese ricevute Osama Saleh, un uomo originario dello Yemen impiegato in un magazzino a Brooklyn, ha ottenuto da una giuria federale un maxi-risarcimento di 4,7 milioni di dollari. Per i giudici, i capi del 27enne non hanno fatto nulla per fermare le offese di James Robinson.

I proprietari dell'attività si sono difesi dicendo che a loro parere si trattava solo di uno scherzo tra colleghi. Robinson paragonava Saleh all'ex leader di Al Qaeda per via del suo nome, e un giorno lo avrebbe addirittura aggredito nel seminterrato del magazzino, causandogli una frattura allo zigomo. "Essere chiamato terrorista e Bin Laden è un insulto a me e alla mia razza", ha detto il giovane.



Un caso simile è avvenuto anche a Detroit, dove nel febbraio scorso una giuria federale ha assegnato a un uomo musulmano un risarcimento di 1,2 milioni di dollari: Ali Aboubaker ha sostenuto di essere stato ripetutamente chiamato terrorista e messo da parte quando si trattava di ottenere una promozione durante i suoi 17 anni di lavoro per la Washtenaw County.