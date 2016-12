Usa, cittadini spiati anche da auto

00:39 - A spiare i cittadini americani non è solo l'Nsa ma anche... le automobili. E così il Congresso scende in campo in difesa della privacy degli automobilisti, sempre più minacciata dalle nuove tecnologie. Secondo il New York Times, due senatori (il repubblicano John Hoeven e la democratica Amy Klobuchar) presenteranno una proposta di legge per regolare la gestione di tutti i dati e tutte le informazioni raccolte dai dispositivi installati sulle auto.