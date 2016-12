Usa chiudono l'Ambasciata siriana

02:01 - Il governo americano ha deciso la chiusura dell'Ambasciata e dei consolati siriani negli Stati Uniti e ha chiesto che i loro dipendenti stranieri lascino il Paese. La decisione è stata presa in seguito alle "atrocità" commesse per tre anni da parte del regime di Damasco. Nonostante il conflitto e il sostegno americano alle forze di opposizione al regime siriano, i due Paesi non hanno mai formalmente interrotto i rapporti diplomatici.