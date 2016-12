Usa: caso Hannah Graham, arrestato un 32enne con l'accusa di rapimento

10:37 - C’è un sospettato nel caso della scomparsa di Hannah Graham, la studentessa 18enne della Virginia di cui si sono perse le tracce il 13 settembre. Ieri in Texas, la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni, Jesse Matthew, con l’accusa di rapimento. L’uomo sarà estradato in Virginia, dove la causa contro di lui proseguirà. La polizia di Charlottesville non ha ancora fornito notizie su dove potrebbe trovarsi Hannah.

L'arresto - La polizia si è rifiutata di divulgare i dettagli dell’arresto. Secondo una versione fornita dai media texani, Jesse Matthew sarebbe stato preso in custodia dopo che era stato segnalato come persona sospetta mentre era accampato su una spiaggia.



Inizialmente l’uomo, che è stato interrogato dalla polizia di Charlottesville durante il weekend, non era sospettato del rapimento della studentessa.



Domenica però, dopo aver parlato alla stazione di polizia, si è allontanato in macchina, sfuggendo agli agenti che lo stavano seguendo. Le accuse sono state formalizzate martedì, dopo che la polizia aveva perquisito la casa dell’uomo utilizzando test forensi.



Nessuna notizia della ragazza - Ancora nessuna novità, invece, su dove potrebbe trovarsi Hannah Graham. “Non ne ho idea”, ha dichiarato il capo della polizia di Charlottesville Timothy Longo in una conferenza stampa.



La polizia ha ricostruito i suoi ultimi spostamenti parlando con gli amici, alcuni testimoni oculari e analizzando un video di sorveglianza in cui si vede Hannah camminare da sola seguita da un uomo con una T-shirt bianca, identificato con Matthew.



La studentessa quella sera ha cenato con alcuni amici e poi avrebbe dovuto partecipare a due feste organizzate nei dormitori del campus. Il video, invece, la riprende da sola mentre supera a piedi un pub, una distributore e altri negozi.



La polizia crede che la ragazza si fosse persa. Probabilmente aveva anche bevuto. "Potrebbe essersi trovata nelle condizione di non riuscire a difendersi", ha detto Timothy Longo.



La famiglia della 18enne ha lanciato un appello affinché chiunque possa averla vista quella notte si faccia avanti. "Questo è il peggior incubo di ogni genitore", ha detto il padre di Hannah. I negozi del posto hanno raccolto 100.000 dollari come ricompensa per chiunque riuscisse a trovarla.