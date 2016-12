06:00 - Non si placa l'ondata di maltempo sul Nordest degli Stati Uniti, con intense nevicate e temperature ovunque abbondantemente sotto lo zero. Enormi i disagi negli aeroporti, con più di 7mila voli cancellati o in ritardo. A New York traffico in tilt per la neve caduta che ha superato i 20 centimetri. I centimetri sono oltre 30 in molte zone del New Jersey e in città come Philadelphia.