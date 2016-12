01:32 - L'incidente all'elicottero della Marina americana, caduto in mare a largo delle coste della Virginia, ha fatto una vittima mentre uno dei cinque membri dell'equipaggio è disperso. Lo afferma il comando militare, sottolineando che delle quattro recuperate in mare dai soccorsi una è morta e le altre tre sono sotto osservazione in ospedale. Le ricerche per recuperare il quinto membro dell'equipaggio proseguono.