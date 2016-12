11 aprile 2014 Usa, bus studenti contro camion: 9 morti Tragedia in California dove un autobus pieno di studenti di un liceo di Los Angeles si è scontrato con un camion della FedEx. In seguito alla violentissima collisione i due mezzi hanno preso fuoco e molti studenti sono rimasti intrappolati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:24 - Tragedia in California dove un autobus pieno di studenti di un liceo di Los Angeles si è scontrato con un camion della FedEx: almeno 9 i morti tra i ragazzi, che si stavano recando in visita presso un altro istituto. I feriti trasportati in ospedale sarebbero almeno 32. In seguito alla violentissima collisione i due mezzi hanno preso fuoco e molti studenti sono rimasti intrappolati.

Da una prima ricostruzione sembra che a causare lo scontro sia stato il camion, che ha invaso improvvisamente la corsia opposta andando a centrare in pieno il pullman che trasportava 46 studenti.