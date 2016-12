Usa, bloccata legge anti armi

00:24 - Un giudice federale ha stabilito che il divieto di trasportare armi da fuoco in luoghi pubblici a Washington per difesa personale è incostituzionale, a dispetto delle prese di posizione del presidente Barack Obama contro la loro diffusione negli Stati Uniti. "Non ci sono piu' argomentazioni in base alle quali la Corte può stabilire che il divieto sia costituzionale", si legge nella sentenza di 19 pagine del giudice Federico Scullin.