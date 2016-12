20 marzo 2014 Usa, bimbo precipita dal terzo piano: vicini lo salvano prendendolo al volo Gli eroi stavano traslocando e vedendo il piccolo in bilico hanno tirato un materasso per attutire il colpo e lo hanno salvato Tweet google 0 Invia ad un amico

19:57 - Miracolo a Burbank, cittadina nel Sud della California, dove ci sono degli studi della Walt Disney e Warner Bros: un bimbo di tre anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo ma è stato preso al volo da due passanti. Tanta paura ma nessun ferito. Una serie di coincidenze, degne di un film, hanno permesso questo incredibile salvataggio.

La coppia protagonista della vicenda stava infatti traslocando e vedendo il bimbo in bilico sulla finestra ha gettato un materasso per attutire il colpo. Konrad e Jennifer Lightner hanno notato che il bambino stava saltando dalla finestra appeso a quello che sembrava un cavo del telefono.



Marito e moglie stavano in quel momento tirando fuori dalla casa proprio un materasso a molle e quando hanno visto che il bimbo si stava lanciando, con estrema prontezza di riflessi hanno gettato il materasso nel punto dove sarebbe presumibilmente caduto. Contemporaneamente, il marito si è messo sotto la finestra e ha attutito la caduta, prendendolo tra le braccia. Il bimbo non ha riportato neanche un graffio.



Il caso ha anche voluto che la coppia fosse rimasta bloccata in ascensore per mezz'ora durante il trasloco. Senza quel piccolo incidente di percorso nel loro trasloco, non si sarebbero trovati al posto giusto nel momento giusto. Solo sentendo il trambusto fuori sulla strada i genitori dell'intraprendente e spericolato bambino si sono accorti di quanto stava accadendo. Konrad è stato anche premiato dai vigili del fuoco locali per l'atto di coraggio e la prontezza di riflessi.