Usa, bimba di 10 anni salva il padre chiedendo aiuto su Facebook

19:30 - Il suo appello è straziante, ma il tentativo è geniale e va in porto. Una bambina di soli 10 anni del West Virginia, Brianna Vance, ha salvato il papà con una richiesta di aiuto via Facebook. Dopo che una violenta tempesta aveva colpito la sua casa, un albero abbattuto da un fulmine aveva investito l'uomo che era rimasto schiacciato dal peso del tronco e non poteva muoversi. In questa situazione disperata non funzionavano nemmeno il telefono di casa e il cellulare per mancanza di campo e così, senza perdersi d'animo, la bambina trova l'unica soluzione possibile per chiedere soccorso: un video-appello in rete. Qualche minuto dopo il suo post, l'ambulanza riesce a raggiungere la casa di Brianna e a liberare e salvare il papà che per fortuna riporterà solamente qualche frattura. Tutto bene quel che finisce bene, sopratutto quando un social riesce anche a essere utile per qualcuno.