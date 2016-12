Usa: "Bene dimissioni Al Maliki"

01:29 - "Elogiamo la decisione del premier Maliki di dimettersi e dare il suo sostegno al premier designato Haider Al Abadi per formare un nuovo governo in linea con la Costituzione irachena. E' un enorme passo verso l'unità del Paese". Lo ha detto il responsabile per la sicurezza nazionale Usa, Susan Rice. "L'impegno dimostrato da altri leader per formare un governo inclusivo e il sostegno internazionale sono segnali incoraggianti", ha aggiunto.