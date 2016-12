Usa, bambino di 8 anni difende la sorella da uno stupratore: ucciso

12:18 - Stava giocando con la sorella 12enne nel giardino di casa quando un uomo si è avvicinato e ha tentato di violentare la ragazzina. Martin Cobb, 8 anni, è intervenuto per difenderla ed è stato ucciso con un mattone lanciatogli contro dall'aggressore. E' successo a Richmond, in Virginia, negli Stati Uniti. L'assassino, un teenager di colore, è stato arrestato dalla polizia.

Quando Martin ha capito che quel ragazzo, armato di un coltello, voleva fare del male alla sua sorella maggiore, non ci ha pensato due volte e si è scagliato contro l'aggressore.



Un gesto coraggioso che ha salvato la 12enne dalla violenza ma che gli è costato la vita. Un solo colpo, alla testa, con un mattone. E Martin è morto.



Non è stato facile, per le forze dell'ordine, individuare il colpevole. Prima di allontanarsi, infatti, il teenager ha minacciato la ragazzina convincendola a fornire alla polizia un identikit che portasse fuori strada.



L'America, commossa dall'eroico gesto, piange e chiede giustizia per il piccolo.