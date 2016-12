Usa: Arab Bank finanziò terrorismo

02:00 - Dopo 10 anni di battaglie legali, il tribunale di New York ha giudicato la banca giordana Arab Bank responsabile di aver fornito consapevolmente assistenza finanziaria ad Hamas, che gli Usa considerano un'organizzazione terrorista. Ora sarà necessario un secondo processo per stabilire i danni da pagare alle circa 300 famiglie delle vittime di 24 attacchi in Israele, a Gaza e in Cisgiordania tra il 2001 e il 2004, che hanno citato la banca.