17:15 - Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova stretta delle misure di sicurezza negli aeroporti. Cresce, infatti, la preoccupazione che terroristi legati ad Al Qaeda nella Penisola araba possano fabbricare ordigni in grado di eludere gli attuali controlli e compiere, dunque, attentati. Lo affermano alla Cnn fonti dell'amministrazione Obama, specificando come non esistano comunque "minacce immediate".