5 luglio 2014 Usa, agente massacra di pugni una donna sotto l'occhio di una videocamera Bufera sulla polizia stradale di Los Angeles, che si difende: "La stava solo immobilizzando per evitare che attraversasse". Ma l'uomo è stato sospeso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:56 - La raggiunge di corsa, la strattona e, quando lei è a terra, la colpisce più volte massacrandola di pugni. Protagonista dell'incredibile episodio è un agente della polizia stradale di Los Angeles, in California. "Voleva immobilizzarla per evitare che attraversasse la strada mettendosi in pericolo", si difende la polizia. Che, intanto, ha sospeso l'uomo e aperto un'inchiesta per chiarire quanto accaduto.

L'intera scena è stata ripresa dal telefonino di un automobilista. "Le scuse della polizia sono ridicole. Guardando il video si vede che la donna viene colpita almeno 15 volte alla testa. Mi sembra molto difficile credere che non vi fosse altro modo di affrontare la situazione", dichiara.



"Stiamo esaminando ogni possibilità, ogni fatto, ogni circostanza per comprendere i motivi di quanto è accaduto", dice invece il capo della divisione sud della Chp, la polizia stradale, Chris O'Quinn.